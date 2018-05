“Non siamo disponibili a un governo tecnico”. Ed è ancora possibile dare vita a un “governo politico”. Così Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo politico del M5s ha sentito nella notte e in mattinata Matteo Salvini, che ieri aveva aperto alla sua offerta di formare un governo politico M5s-Lega guidato da un premier terzo. Ma anche il leader grillino resta in attesa di capire cosa è avvenuto a Palazzo Grazioli, dove il centrodestra si è dato appuntamento per un nuovo vertice prima delle consultazioni.

“Cosa succederà non lo so, capiremo cosa farà la Lega, il centrodestra – ha detto Di Maio – il M5s oltre questo schema non può andare e quindi al di là delle valutazioni che farà il presidente della Repubblica io mi sento di dire che non siamo disponibili a votare la fiducia a governi tecnici. E’ per scongiurare un altro 2011 che abbiamo provato in tutte le forme a dare un governo politico a questo paese. E’ ancora possibile, ma se non dovessero esserci le condizioni allora per noi si deve tornare al voto, che sarà un ballottaggio”.

In mattinata un nuovo confronto a tre tra i leader del centrodestra dopo quello interlocutorio e tesissimo nella notte durante il quale il segretario della Lega ha chiesto a Silvio Berlusconi di lasciar partire un esecutivo Lega-M5s per evitare il ritorno alle urne, ma l’ex Cavaliere non ne ha voluto sapere.

Il Quirinale, da programma, riceverà la delegazione del centrodestra alle 11, poi il Pd alle 12, Liberi e Uguali alle 16, il gruppo Autonomie del Senato alle 16.20, il gruppo misto del Senato alle 16.40, quello della Camera alle 17. Chiudono la giornata i presidenti delle Camere: alle 17.30 Roberto Fico, alle 18 Maria Elisabetta Alberti Casellati.

ORA PER ORA

12.02 – La delegazione del Pd al Quirinale per le consultazioni

11.58 – Dichiarazione sprint di Salvini, Berlusconi compito

Dichiarazione sprint di Matteo Salvini e al suo fianco un Silvio Berlusconi immobile, le braccia conserte, che annuisce ascoltando le parole del leader della Lega. E’ l’immagine della delegazione del centrodestra, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A differenza delle prime consultazioni con il capo dello Stato, nel corso delle quali aveva accompagnato le parole di Salvini con ampi gesti, il leader di Forza Italia si mostra compito e fa lievi cenni di approvazione con la testa. Alla destra di Salvini, Giorgia Meloni manifesta la sua convinta condivisione annuendo vistosamente.

11.55 – Salvini: “Confidiamo che Mattarella ci dia possibilità di cercare voti”

“Confidiamo che il presidente della Repubblica ci dia modo di trovare una maggioranza, che contiamo di poter trovare mettendoci in campo personalmente perché stanti così le cose la nostra coalizione rappresenta l’ambizione e la speranza di 60 milioni italiani. Confidiamo di poterci mettere nelle prossime ore finalmente a lavoro”. Lo dice Matteo Salvini, a nome della delegazione del centrodestra, al termine delle consultazioni.



11.55 – Salvini: “Data mia disponibilità a dar vita a un governo”

“Contiamo – prosegue Salvini al termine delle consultazioni con il capo dello Stato – che sia l’ultima volta che cerchiamo una maggioranza. Abbiamo offerto al presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare, la disponibilità mia a nome della coalizione a formare un governo”.





11.54 – Il punto: resta lo stallo, ipotesi più accreditata governo di tregua

Nessun passo in avanti da parte dei partiti: al momento l’ipotesi più accreditata al Quirinale resta quella di un governo di tregua. Nel caso in cui l’esecutivo proposto dal presidente della Repubblica non ricevesse la fiducia in Parlamento il voto a metà luglio non viene escluso e solo con l’accordo dei partiti si potrebbe pensare a uno slittamento a settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ovviamente, confida nell’appoggio più ampio possibile ad un governo da lui proposto per poter presentare e votare la Finanziaria ad ottobre, e scongiurare l’aumento dell’Iva (priorità anche per il numero uno del Quirinale) e, su richiesta del Parlamento, anche affrontare la modifica della legge elettorale. In questo scenario delicato il presidente del Consiglio dimissionario Paolo Gentiloni non sarà protagonista, secondo quanto si apprende, infatti lo stesso Gentiloni potrebbe essere il candidato premier al Pd nelle prossime elezioni.

11.12 – “Centrodestra resta unito, a noi il mandato”

Il centrodestra resterà unito e chiederà al presidente della Repubblica il mandato per andare in Parlamento e verificare i numeri una maggioranza. E’ questo, a quanto si apprende, la decisione presa nel corso del vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni prima di salire al Colle per le consultazioni. Il centrodestra, sempre a quanto si apprende, ribadirà la sua contrarietà ad un governo del presidente.

11.11 – Delegazione del centrodestra arrivata al Quirinale

Silvio Berlusconi è arrivato al Colle in auto per le consultazioni con il Capo dello Stato. Prima di lui, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono entrati in auto. Per primo, Fabio Rampelli è arrivato a piedi.

10.56 – Di Maio: “Interlocuzione con il Pd ci è costata, ma per noi priorità i temi”

“C’è stata una seconda interlocuzione che ci è costata di più per varie ragioni, i nostri attivisti i nostri consiglieri locali stanno facendo opposizioni a sindaci e governatori Pd che stanno svendendo i nostri diritti sociali, la nostra sanità ma c’era da parte nostra la volontà di mettere al centro i temi”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella ricordando l’apertura dei giorni scorsi al Pd.

10.56 – Di Maio: “In dialogo con la Lega, io mai impedimento”

Deve essere chiaro “che nel ragionare con la Lega di Salvini, io non sono mai stato un impedimento alla firma del contratto”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella ricordando la sua apertura a rinunciare alla premiership.

10.51 – Di Maio: “Berlusconi? Noi il contratto lo vogliamo con la Lega”

“Io sono molto chiaro: si vuole fare un governo politico su un contratto di governo. Vogliamo sottoscriverlo con la Lega come abbiamo detto 55 giorni fa e trovare un presidente del consiglio condiviso. Quello che decide il centrodestra sono questioni interne”. Così Luigi Di Maio a nome del M5S al termine delle consultazioni risponde ai giornalisti.

10.51 – Di Maio: “Legge elettorale? Non voglio un dibattito di due anni”

“Sulla legge elettorale non voglio portare gli italiani in un dibattito di due anni su modifiche come premio alla lista o alla coalizione. Il ritorno al voto sarà un ballottaggio” tra M5S e Lega. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

10.50 – Di Maio: “Scongiurare aumento dell’Iva con un dl” – “Secondo me non dobbiamo aspettare neanche la formazione del governo, va scongiurato già nella discussione sul Def e fissato poi con un provvedimento, ieri ho detto anche un decreto, se dovesse servire”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella ribadendo come sia la sua priorità scongiurare al più presto un aumento dell’Iva.

10.47 – Di Maio: “Ce l’abbiamo messa tutta, ma da altri cinismo”

“Noi ce l’abbiamo messa tutta per non arrivare a questo punto” ma “c’è stato molto cinismo, valutazioni legate alle proprie forze politiche e non al bene del Paese. Ma se Terza Repubblica deve essere allora i politici faranno un passo indietro e i cittadini un passo avanti”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

10.45 – Di Maio: “Se si torna al voto, ballottaggio tra noi e Lega”

“Se non ci sono condizioni per governo politico, consapevole dei problemi degli italiani e che non faccia solo quadrare i conti, allora per noi si deve tornare al voto nella consapevolezza che sarà un ballottaggio: ora è chiaro che ci sono due realtà politiche che competono per governo di questo Paese e gli italiani sceglieranno”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

10.42 – Di Maio: “Disponibile a scegliere con la Lega un premier terzo”

“Oggi siamo in un’altra fase e io ho detto, ma su questo punto la Lega lo sapeva già, che io sono disponibile a scegliere con Salvini un premier terzo che possa rappresentare un contratto di governo con reddito cittadinanza, abolizione Fornero, e una serie di misure anti-corruzione”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

10.03 – “Nella notte telefonata Salvini-Di Maio”

Contatti telefonici tra il leader della lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio, sia in nottata, sia stamattina prima del vertice di centrodestra. E’ quanto si apprende a margine della riunione del centrodestra in corso a Palazzo Grazioli.

9.29 – Palazzo Grazioli, arrivata anche la Meloni: via al vertice

Anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è arrivata a palazzo Grazioli, dove a questo punto inizia il nuovo vertice del centrodestra prima di salite di nuovo al Colle per le consultazioni del presidente della Repubblica. A Grazioli è presente anche Tajani. La delegazione del centrodestra è attesa al Quirinale alle 11.

Ore 9.11 – Salvini e La Russa a Palazzo Grazioli

Matteo Salvini e Ignazio La Russa sono arrivati a Palazzo Grazioli per il nuovo vertice del centrodestra prima di salire al Colle per le consultazioni.

Ore 9.06 – Renzi: “Mai contatti con Di Maio”

“A differenza di quanto riportato ancora oggi da alcuni quotidiani, Matteo Renzi non ha mai incontrato né si è mai sentito con Luigi di Maio. Tra i due non ci sono stati dopo il 4 marzo né contatti, né trattative, né sms”. Lo afferma lo staff di Matteo Renzi.