Alle 15 il Partito democratico si riunisce: all'ordine del giorno le manovre per il governo, ma soprattutto il rinnovo o meno del segretario reggente. Che solo domenica 29 aprile è stato sfiduciato in diretta tv dall'ex premier Matteo Renzi

A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle conseguenze. La più stringente riguarda lo scenario raccontato oggi dal Corriere della Sera con un pezzo del Pd che sostiene un governo di centrodestra, magari guidato da Giancarlo Giorgetti. Ipotesi che il coordinatore della segretaria Lorenzo Guerini ha definito “strampalata”.

La conta sembra inevitabile, almeno per ora, anche se proseguono i contatti tra i dirigenti del partito e le riunioni di corrente. Per i “non renziani” il punto irrinunciabile è un voto di fiducia al reggente Maurizio Martina: su questo sono pronti a contarsi. L’ala dura della minoranza (Orlando, Emiliano) vorrebbe un documento che confermi la fiducia al reggente fino al congresso, ipotesi a cui i renziani sono contrari perché ormai puntano all’elezione di un nuovo segretario in assemblea. Su questo si continua a trattare e una prima mediazione, secondo fonti renziane all’Ansa, potrebbe essere quella di chiedere “il voto su un documento che affermi il No a Salvini e No a Di Maio. Voteremo sicuramente tutti anche la fiducia a Maurizio Martina fino all’assemblea” che dovrà essere convocata per decidere se eleggere un segretario o indire il congresso.

Secondo i calcoli dei suoi Matteo Renzi, che sarà in direzione, avrebbe dalla sua 125 membri della direzione su poco più di 200, tutte le altre aree 80. Secondo fonti “governiste”, invece, il fronte che sostiene Martina avrebbe 96 voti contro i 112 dei renziani: al netto delle assenze, sostengono, i numeri sarebbero sul filo e perciò una parte della minoranza contesta il voto dei venti membri della segreteria renziana, perché in grado di condizionare il risultato. Numeri che, bisogna precisare, nascondono anche un dato più politico: tra i “governisti” e i “non renziani” ci sono anche pezzi della vecchia maggioranza, cioè quella che ha vinto il congresso che ha incoronato Renzi come segretario alle primarie del 2017. Tra questi ci sono Dario Franceschini, Piero Fassino e Maurizio Martina, ma anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni (che non parla, ma secondo i giornali considera “naturale” sostenere il reggente), molti ministri, quasi tutti i presidenti di Regione (Bonaccini, Chiamparino, Zingaretti), parecchi sindaci tra i più in vista come Beppe Sala, Leoluca Orlando, Virginio Merola.