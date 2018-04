Il gip ha disposto il carcere per Chester Caldararu che ha già diversi precedenti per rapina e uno per lesioni.

È stato convalidato il fermo di Chester Caldararu, il romeno di 29 anni che venerdì scorso ha colpito con due pugni un anziano davanti al suo portone in via Valtorta, a Milano, per rapinarlo dell’orologio e dei contanti che aveva in tasca. Il gip ha disposto il carcere per l’uomo che ha già diversi precedenti per rapina e uno per lesioni.

Gli agenti della Squadra mobile lo hanno preso nella notte tra sabato e domenica nel suo appartamento in zona Villa San Giovanni. In casa aveva gli abiti indossati durante l’aggressione che è stata perfettamente filmata dalla telecamera di sorveglianza installata nell’androne.

Secondo quanto riferito dagli agenti, ha ammesso le sue responsabilità. Sono in corso accertamenti su un orologio trovato in un compro oro, un Rolex che sarebbe stato asportato al 79enne ormai privo di sensi. Il pensionato versa ancora in coma, i medici dicono che è stabile nella sua gravità ma non si sbilanciano in previsioni.