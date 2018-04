Sono gravi ma stazionarie le condizioni dell’anziano aggredito tre giorni fa da un rapinatore e ricoverato in rianimazione, in coma, a Milano. L’aggressore gli ha sferrato dei pugni facendolo cadere rovinosamente a terra, sotto casa, davanti all’ingresso condominiale.

Il rapinatore è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia: si tratta di un romeno di 29 anni, Chestor Caldararu. Nelle immagini riprese dalle telecamere del palazzo in via dei Valtorta il 20 aprile, si vede l’anziano rientrare a casa con un sacchetto della spesa e lo straniero in agguato che improvvisamente lo colpisce con brutalità, pare senza dire nulla. L’anziano è caduto e ha violentemente battuto la nuca, prima di essere derubato dall’aggressore che poi lo ha abbandonato agonizzante sul selciato.