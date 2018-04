Alle urne sono andate 172mila persone: poco più di un elettore su due. Testa a testa tra Toma, candidato del centrodestra, e Greco dei pentastellati. Alle politiche il movimento di Luigi Di Maio aveva raggiunto il 44,8%. L'esito, nella regione ribattezzata come l'Ohio d'Italia, può incidere sugli equilibri romani in vista della formazione di un nuovo esecutivo

L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un molisano su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. Nella piccola regione italiana l’affluenza si ferma al 52,16%.

Molto lento lo spoglio sia sul portale della Regione che comunque conferma l’ipotesi della vigilia: un testa a testa tra il Movimento 5 stelle il centrodestra. Il candidato della coalizione di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, Donato Toma, è al 54,9% (1.014 voti). Insegue l’aspirante presidente dei pentastellati, Andrea Greco, con il 33,2% (613 voti). Staccata la coalizione il centrosinistra, con Carlo Veneziale, assessore del presidente uscente Paolo Frattura, con il 11,9% (219 voti).

A dare rilevanza al voto molisano, però, è soprattutto il fatto che si tratta di una partita doppia. L’esito alle regionali, infatti, è atteso perché potrebbe incidere sugli equilibri romani in vista della formazione di un nuovo esecutivo. Non è un caso che nelle ultime settimane i vari leader hanno speso energie e parole per la piccola regione. È dal Molise, per esempio, che Silvio Berlusconi ha offeso i pentastellati (“A Mediaset li prenderei a pulire i cessi” ) per poi fare marcia indietro su un possibile accordo di governo con il Pd. Il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva invece parlato di ‘un governo in 15 giorni’ se il centrodestra dovesse vincere in Molise e in Friuli-Venezia Giulia , dove si vota il 29 aprile. Anche il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha legato il governo della Regione a quello nazionale nel comizio finale di Campobasso a sostegno di Greco. Proprio per questo motivo i più ironici hanno paragonato il Molise all’Ohio, cioè lo Stato che spesso determina il vincitore delle presidenziali Usa.

Un paragone che, come detto, non ha emozionato i molisani, complice anche il fatto che su 331mila aventi diritto ben 78mila sono residenti all’estero: cioè più di uno su cinque. Ai seggi, infatti, sono andate 172.791 persone: nove punti percentuali in meno rispetto alle regionali del 2013, quando l’affluenza arrivò al 61,63% ma si votava in due giorni. Alle politiche del 4 marzo scorsom, invece, andò a votare il 71,62%: aveva optato soprattutto per il Movimento 5 stelle, capace di raggiungere il 44,8% dei voti, staccando il centrodestra (29,8%) e al centrosinistra (18,1%).