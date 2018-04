La Polizia ha diffuso il video che mostra l’ultima aggressione di Cesarin Tivadar, il maniaco sessuale fermato a Bologna. Le telecamere lo hanno ripreso mentre segue e aggredisce una studentessa 20enne sul portone di casa, all’alba di domenica scorsa. Tivadar non è sconosciuto alle forze dell’ordine. Già quattro anni fa fu fermato in Danimarca dopo aver palpeggiato e aggredito diverse ragazze a Bologna. Dopo l’arresto chiese scusa alle vittime e alla città e si sottopose a un percorso di recupero con degli psicologi. Lavoro che però è servito a poco, perché pochi giorni fa ha ammesso tutto agli agenti (alcuni che avevano avuto a che fare con lui nel 2014 lo avevano riconosciuto): “Ero ubriaco” ha detto. Tivadar quindi è di nuovo in carcere