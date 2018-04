“Centoventinove volte auguri di buon compleanno“, ha scritto in tedesco su Facebook Felice Spicocchi, il vice preside dell’istituto agrario “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno. Un pensiero, il suo, dedicato a un uomo di nazionalità germanica nato a Braunau am Inn il 20 aprile del 1889, cioè centoventinove anni fa. Di chi si tratta? Di Adolf Hitler.

“Ho solo voluto fare gli auguri a una persona nata 129 anni fa, le cui opere artistiche io ammiro per alcuni versi”, ha dichiarato all’Ansa il professore marchigiano. “Io non sono una persona di sinistra e questo è un granchio colossale”. Intanto il post su Facebook è stato rimosso, ma l’episodio non è sfuggito al Comitato antirazzisti piceni che ha subito scritto alle autorità scolastiche, al Miur e al Prefetto di Ascoli Piceno. “L’Italia è una Repubblica democratica e antifascista e la sua scuola pubblica ha tra i suoi compiti quello di educare al valore e ai principi su cui si fonda la Costituzione di questo Paese”, si legge nella nota del Comitato. “Il ‘secondo collaboratore’ dell’Istituto di Ascoli Piceno che festeggia oggi sui social il compleanno di Hitler deve essere coerente con la sua visione malata e criminale del mondo e lasciare il suo ruolo di educatore immediatamente, per manifesta incompatibilità di principio”.