Dalle parole ai fatti. Poiché i tentativi della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del suo mandato esplorativo probabilmente falliranno, il Pd deve farsi trovare pronto. E quindi è urgente una direzione nazionale del partito il prima possibile. A chiedere la convocazione dell’organismo del Nazareno è la minoranza che fa capo al ministro della Giustizia Andrea Orlando. “Alla luce del rinvio dell’assemblea nazionale del partito e a fronte dello stallo che caratterizza l’attuale scenario istituzionale – scrive Marco Saracino, portavoce della mozione Orlando – sarebbe utile prevedere la convocazione della direzione” per “avviare un confronto quanto più largo e collegiale sulla delicata fase politica che stiamo vivendo”. Una posizione decisa dopo una riunione “di area”.

Un po’ più chiaro, fuori dal verbo della burocrazia, è Gianni Cuperlo: “Le forze che hanno prevalso nelle urne – dice l’ex presidente del partito – sino a oggi hanno dimostrato unicamente la volontà di proseguire la campagna elettorale con altri mezzi. Ma le elezioni si sono svolte il 4 marzo e da allora il Paese è bloccato sui veti reciproci del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Il Pd ha tenuto una posizione coerente. Ma ora è più utile e limpido monitorare un passaggio così difficile in una sede democratica, l’unica per altro dove oggi si esprime una collegialità“. Si aggiunge poi la voce di Cesare Damiano, ex ministro: “Dalla prossima settimana – dice – si apre una nuova fase politica con un nuovo incarico e con nuovi obiettivi. Se, in questa situazione dominata dai veti reciproci del Movimento 5 Stelle e della Lega, il presidente Mattarella avanzasse la proposta di un governo di ‘responsabilità’, non potremmo sottrarci. La discussione politica entrerà quindi una fase incandescente. Per questo, noi riteniamo che vada tempestivamente convocata la Direzione nazionale del Pd per affrontare l’attuale situazione”. All’appello si aggiungono anche i cosiddetti “socialdem”, cioè la corrente di ispirazione socialista che fa capo – tra gli altri – a Marco Di Lello e Giuseppe Lauricella. “Rinviare l’assemblea – dichiara Claudia Bastianelli, coordinatrice della corrente – è stato un errore che non consente di chiarire alcune ambiguità in merito alla guida del Pd. Ora serve dare un governo al nostro Paese, ma immediatamente dopo dovremo iniziare il percorso costituente che conduca il Pd verso un congresso davvero politico”.

Detto tutto questo, resta da capire cosa possa accadere in direzione, dove i numeri sono sulla carta blindatissimi a favore dell’ex segretario Matteo Renzi finora contrario anche al solo confronto con le altre forze politiche.