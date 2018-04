“Se cadono i veti si parte e si parla di programmi”. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che lo attendono fuori da Palazzo Giustiniani al termine delle consultazioni tra il centrodestra unito e la presidente Casellati. Non vi sentite più tanto spesso con Di Maio? “No” replica il leader della Lega e del centrodestra. “Se oggi si parte è una bella giornata” ripete Salvini. “Avete segnali in questo senso?” insistono i giornalisti. “Sì, confidiamo anche nel fatto che anche i cinque stelle vogliano un governo che rappresenti il voto degli italiani”. A mitigare l’entusiasmo di Salvini è il presidente dei senatori della Lega, Gian Marco Centinaio: “La novità è la non novità, cioè che noi proponiamo di parlare di programmi. Il candidato premier? Lo concordiamo dopo aver parlato di programmi”. Sulla stessa linea c’è Giancarlo Giorgetti, capogruppo a Montecitorio della Lega: “Abbiamo provato a cambiare i termini della discussione: a non parlare più di posti, ma di programmi”.