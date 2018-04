Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. Oppure comunicare la sua decisione già in giornata.

CRONACA ORA PER ORA

11.52 – Casellati al Quirinale

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Quirinale per le consultazioni. Con lei si chiude il secondo giro convocato al Colle dal presidente Mattarella per la formazione del Governo.

11.47 – Gelmini a Di Maio: “Programma Lega è uguale a programma di Fi”

“Ricordiamo a @luigidimaio, che ha incaricato il prof. Della Cananea di verificare le convergenze tra i programmi della Lega e del M5S, che il programma della Lega è lo stesso di Fi e Fdi. Quindi, se le convergenze si trovano, sono con tutta la coalizione di centrodestra #coerenza”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

11.46 – Berlusconi: “Di Maio pecca di arroganza”

“Se Di Maio si illude di rompere un rapporto di lealtà reciproca e di condivisione di valori che va avanti da 20 anni, nel centrodestra, non solo si fa delle illusioni, ma pecca di arroganza e di inesperienza. E dimostra di non conoscere nemmeno l’Abc della democrazia”. Lo dice ancora Berlusconi al giornale molisano Primo piano.

11.45 – Berlusconi: “Non spetta a Di Maio dire cosa devo fare”

“Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia, che credono nella nostra esperienza nei nostri valori e nei nostri programmi. Fi va avanti unita e compatta intorno al suo leader, come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma con il quale ci siamo impegnati davanti agli elettori”. Lo sottolinea in una intervista al quotidiano molisano ‘Primo pianò Silvio Berlusconi, atteso oggi in Molise per una visita di due giorni.

11.38 – Fico lascia il Quirinale senza fare commenti

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha lasciato il Quirinale, al termine del secondo giro di Consultazioni con il Capo dello Stato, senza commentare: “Buongiorno a tutti – ha detto soltanto – vi auguro buon lavoro”. L’incontro con Mattarella è durato circa 20 minuti.

11.08 – Napolitano: “Tutti accanto al presidente Mattarella”

“Come rappresentanti istituzionali siamo tutti accanto al presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni. Il suo è un compito estremamente difficile”. Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano al Quirinale.

11.06 – Napolitano: “Per Mattarella compito difficile”

“Come rappresentante istituzionale in questo giro di consultazioni, parlo per me ma sono convinto che esprimo un sentimento comune ai presidenti di Camera e Senato siamo tutti accanto al presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni ed è un compito estremamente difficile e complesso e presenta una sua innegabile urgenza e quindi lo sforzo del presidente è molto delicato e noi siamo pienamente solidali con lui”. Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano al termine dell’incontro con il presidente Sergio Mattarella.

10.06 – Romani: “Battuta Berlusconi? Momento di tensione”

“La battuta di ieri del presidente Berlusconi vista da Salvini? Salvini deve riconoscere a Berlusconi la forza, il senso di responsabilità che ha dimostrato nel momento in cui ha lasciato la scena a Salvini come capo della coalizione di centrodestra. Berlusconi, in un momento di tensione, può fare una battuta ai giornalisti; penso che sia una cosa che appartiene alla storia della sua personalità”. Lo afferma Paolo Romani, Senatore di Forza Italia, ai microfoni di 6 su Radio 1.

10.01 – Romani: “Con questione Siria serve subito governo politico”

“E’ obbligatorio avere un governo”. Paolo Romani, Senatore di Forza Italia, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ parla del momento di transizione verso il nuovo esecutivo, anche alla luce della situazione in Siria.

9.31 – Molteni (Lega): “M5s non è pericolo per la democrazia”

“L’affermazione finale sulla mancanza di democrazia da parte del movimento Cinque Stelle, io non la condivido. Ma non la condivido oggi così come non l’ho condivisa in passato”. Lo ha detto ad Agorà su Rai 3 Nicola Molteni. Secondo l’esponente della Lega è sbagliato anche dire “che il movimento Cinque Stelle è il male assoluto così come non è giusto dire che Berlusconi è il male assoluto. Il movimento Cinque Stelle non è un pericolo per la democrazia, lo dico ora e l’ho detto anche in passato”, ha concluso.

9.20 – Salvini: “Battuta Berlusconi non cambia nulla”

“La battuta di ieri di Berlusconi? Non cambia nulla. Sono più attento alla sostanza che alla forma. Noi siamo pronti. Certo, ci sono due veti contrapposti di M5S e Forza Italia. Io chiedo a tutti di essere responsabili. Se continua così, se continuano a bisticciare, si stuferanno gli italiani, mi stuferò io e tra un mese si tornerà alle urne, quindi: o la smettono o si vota”. Così Matteo Salvini, leader della Lega ai microfoni di Radio anch’io.