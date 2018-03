Palazzo Madama vota per l’elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre membri del Collegio dei questori e dei segretario d’Aula. E’ in corso in questo momento lo spoglio. Dopo l’intesa tra M5s e centrodestra per i presidenti di Camera e Senato, è tensione tra Pd e Movimento 5 stelle per l’assegnazione delle altre cariche. Da una parte i grillini hanno deciso di votare solo uno dei loro candidati a vice (Paola Taverna), azione che favorisce l’elezione della collega dem Anna Rossomando. Ma al tempo stesso il Pd polemizza perché avrebbe voluto anche la carica di questore, per cui invece i 5 stelle intendono indicare Laura Bottici. Il Pd voterà invece per Salvatore Margiotta. Per ora a palazzo Madama il centrodestra punta a due vicepresidenze per Roberto Calderoli della Lega e Ignazio la Russa di Fratelli d’Italia. Inoltre per il collegio dei questori voterà per il centrista ora nel Gruppo di Forza Italia Antonio De Poli, questore anziano uscente, e per Paolo Arrigoni, della Lega. Ancora in alto mare le trattative e i candidati per quanto riguarda l’elezione dell’Ufficio di presidenza della Camera in programma domani. Per definire il quadro si aspetta infatti anche l’esito della votazione al Senato.

Polemico il segretario dem Maurizio Martina: “La presenza del Pd nelle presidenze di Camera e Senato con funzioni di rappresentanza e controllo è una questione democratica e dovrebbe riguardare tutti. Siamo il secondo partito del Parlamento e rappresentiamo milioni di elettori che non hanno votato destra e cinque stelle. La nostra funzione non può essere svilita né la nostra presenza in questi organi fondamentali parlamentari può essere condizionata da contropartite di altri e su altre responsabilità”. All’attacco il capogruppo renzianissimo Andrea Marcucci: “Si è deciso di non dare questori alle minoranze”, ha detto a Porta a porta. “Per la prima volta in Italia, la gestione del Senato non dà accesso ai numeri e non sarà trasparente. Non ci sarà la possibilità di critica da parte delle minoranze. E’ una cosa che fa riflettere. La maggioranza che ha eletto la presidenza della Camera e del Senato, che è una maggioranza parlamentare e non è detto che sia anche governativa, ha deciso di non dare spazio alle minoranze”.

Il M5s, quanto si apprende, nel consiglio di presidenza di Palazzo Madama voterà solo per i suoi candidati lasciando uno spazio bianco nella casella della vicepresidenza e in quella del questore che prevede per ciascun partito due preferenze. Il Movimento come vicepresidente darà quindi una sola indicazione, quella di Paola Taverna, e lo stesso farà per i membri dell’Ufficio Questori, indicando Laura Bottici. Come segretari d’Aula i senatori M5s scriveranno i nomi di Gianluca Castaldi, Michela Montevecchi, Sergio Puglia e Pino Pisani.