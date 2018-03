L'ex Cavaliere: "Governare con Di Maio? Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili". E nega di essere stato messo da parte nella la partita della presidenza delle Camere: "Un successo per il centrodestra e Forza Italia, non siamo deboli"

Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l’elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola di Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere dopo essere stato messo da parte nella partita sulla presidenza delle Camere, manovrata dal leader leghista. Partita che però l’ex Cavaliere definisce “un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia. Per il Paese perché, dopo elezioni laceranti che hanno creato uno scenario parlamentare e politico molto complesso e confuso, si è riusciti a mettere in sicurezza le massime cariche istituzionali con una larghissima convergenza parlamentare, ed anche ad eleggere per la prima volta nella storia una donna alla seconda carica dello Stato”.

“Il centrodestra”, sostiene Berlusconi, “ha dimostrato di saper ragionare da coalizione, coerentemente con il mandato degli elettori”. E “oggi, delle tre assemblee parlamentari che riguardano l’Italia — Camera, Senato e Parlamento europeo — due sono guidate da esponenti di Forza Italia che sono con me dal 1994, eletti con una larghissima convergenza. Dedico questa riflessione a chi ci dipinge come una forza politica debole o in difficoltà“. Quanto a Salvini, “non ho mai avuto motivo per non fidarmi. Mi ha sempre detto lealmente quello che intendeva fare. Quando non l’ho condiviso ne abbiamo discusso e abbiamo trovato insieme la soluzione migliore”. Nelle riflessioni affidate a Repubblica l’ex premier aggiunge: “Non credo alla cosiddetta Opa di Salvini su Forza Italia, non capisco a cosa gli servirebbe. Il futuro non è quello del partito unico del centrodestra: molti degli elettori che ci hanno votato sono liberali, cattolici, comunque moderati, che non voterebbero mai per la Lega, perché si riconoscono nei nostri valori che sono diversi dai loro. Un centrodestra vincente avrà sempre più bisogno di noi”.

Tornando all’ipotesi di un governo con i pentastellati, “si tratta di ipotesi del tutto teoriche, con il leader della Lega e con Giorgia Meloni abbiamo accordi chiarissimi: è il centrodestra unito che lavorerà per una soluzione della crisi e per assicurare un buon governo all’Italia”.