Maria Elisabetta Alberti Casellati, 71 anni, rodigina, berlusconiana da sempre, è fondatrice di Forza Italia. Era stata eletta in Parlamento anche nel 2013 con il Pdl, ma nel 2014 fu indicata – nell’accordo tra i partiti – come componente del Csm, in qualità di membro laico. E’ rimasta lì fino a pochi giorni fa quando, rieletta in Parlamento, ha dato le dimissioni dall’organo di autodisciplina della magistratura. E’ sempre stata al fianco di Berlusconi in tutte le battaglie e le campagne sulle presunte “persecuzioni giudiziarie” nei confronti dell’ex Cavaliere.

Laureata in giurisprudenza e in diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense, è avvocata, iscritta all’ordine di Padova. Dentro Forza Italia dal 1994 ha ricoperto vari incarichi all’interno del partito e dei gruppi parlamentari. E’ stata tra l’altro vicecapogruppo al Senato in due legislature. E’ sempre stata in Parlamento dal 1994 tranne che tra il 1996 e il 2001. E’ stata sottosegretaria alla Salute dal 2004 al 2006 e alla Giustizia dal 2008 al 2011. Nel 2014 viene eletta dal Parlamento in seduta comune con 489 voti membro del Consiglio Superiore della Magistratura in quota Forza Italia con una maggioranza pari a tre quinti dei votanti (486 voti).