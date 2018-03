È stata una notte di incontri, dialoghi e tentativi di nuove trattative quella appena trascorsa, dopo il terremoto nel centrodestra che ha in qualche modo sbloccato l’impasse in vista dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. A palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, si è continuato a oltranza. E anche in mattinata c’è l’ennesimo vertice del centrodestra per cercare di ricomporre la frattura. In tal senso, secondo le indiscrezioni a Berlusconi sarebbe stata sottoposta l’ipotesi di candidatura di un quarto nome unitario per il centrodestra, l’ex magistrato Maria Elisabetta Casellati. Il suo nome sarebbe stato proposto all’ex premier come punto di caduta tra FI e Lega e l’ex Cavaliere ci starebbe riflettendo. Una novità che potrebbe incontrare anche l’ok del M5S: Di Maio, infatti, in serata dava il suo via libera alla candidatura di Anna Maria Bernini – che ha poi declinato – o “di un profilo simile“.

Ieri, al secondo scrutinio per palazzo Madama, nel pomeriggio, mentre Forza Italia blindava il nome del condannato Paolo Romani, Matteo Salvini convocava un punto stampa in cui annunciava: “La Lega sta votando per Anna Maria Bernini, abbiamo dato la disponibilità di votare un esponente di Forza Italia”. L’annuncio, confermato dai numeri della votazione, ha scatenato la reazione di Silvio Berlusconi scavalcato sul nome proposto: “I voti al Senato ad Anna Maria Bernini strumentalmente utilizzata sono da considerarsi un atto di ostilità a freddo della Lega che da un lato rompe l’unità della coalizione di centrodestra e dall’altro smaschera il progetto per un governo lega-M5s”. Vertici a palazzo Grazioli, riunioni dei gruppi. Compreso quello dei 5 Stelle, che fa sapere l’esito della discussione con un tweet di Di Maio: “Votiamo la Bernini o un profilo simile”. Sembra fatta. Ma la senatrice indicata dalla Lega, fedelissima di Berlusconi, dopo averlo incontrato, fa sapere: “È del tutto evidente che sono indisponibile ad essere il candidato di altri senza il sostegno del presidente Berlusconi e del mio partito”. Intanto è rimasta sullo sfondo la partita per Montecitorio, obiettivo dichiarato del Movimento 5 Stelle. Nella serata di ieri Salvini ha fatto sapere: “Vista la disponibilità a sostenere un candidato di centrodestra, alla Camera appoggeremo quello del M5s, aspettiamo il nome”. Non sarà Roberto Fico, dato per favoritissimo fino a qualche ora fa. Nella notte, infatti, ennesimo colpo di scena: con un blitz a poche ore dall’assemblea dei gruppi congiunti i capigruppo del Movimento Giulia Grillo e Danilo Toninelli hanno annunciato che il candidato ufficiale alla guida di Montecitorio è Riccardo Fraccaro.

“Fraccaro ha esperienza, essendo stato segretario dell’ufficio di presidenza della Camera” hanno spiegato fonti vicine ai vertici del M5S motivando così la scelta. Resta da vedere se la candidatura di Fraccaro – che sarà ratificata questa mattina dall’assemblea congiunta – sia destinata a resistere. Ancora aperti infatti sono i giochi per le Camere dopo la rottura tra Lega e FI e dopo l’annuncio, da parte di Matteo Salvini, del suo appoggio al M5S per Montecitorio. Il suo nome sarebbe stato proposto a Berlusconi come punto di caduta tra FI e Lega e l’ex Cavaliere ci starebbe riflettendo, è la novità che emerge a tarda notte. Una novità che potrebbe incontrare anche l’ok del M5S: Di Maio, infatti, questa sera dava il suo via libera alla candidatura di Anna Maria Bernini – che ha poi declinato – o “di un profilo simile”. Oggi il terzo scrutinio al Senato e il quarto alla Camera. Ma prima le riunioni dei gruppi. Quella congiunta (deputati e senatori) del Movimento 5 Stelle e anche quella del Pd, che per tutta la giornata di ieri è rimasto nelle retrovie, senza partecipare alle discussioni sui nomi e solo con un dibattito interno sull’opportunità di continuare con la scheda bianca. Dopo le riunioni, intorno alle 10.30, si riparte da Palazzo Madama.

09.22 – Vertice M5s: c’è anche Grillo

E’ in corso un vertice all’hotel Forum di Roma, dove alloggia Beppe Grillo. Presenti, a quanto apprende l’Adnkronos, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, Stefano Buffagni e Pietro Dettori



09.20 – Iniziato vertice di centrodestra a Palazzo Grazioli

Il leader della Lega Matteo Salvini, accompagnato dal capogruppo del Carroccio alla Camera Giancarlo Giorgetti, è arrivato a Palazzo Grazioli per il vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi. Hanno fatto il loro ingresso nella residenza romana dell’ex premier anche il senatore forzista Paolo Romani e la delegazione di Fdi composta da Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Sul tavolo, la questione dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Presenti a palazzo Grazioli anche il capogruppo azzurro alla Camera Renato Brunetta, il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Gianni Letta e Niccolò Ghedini.



09.07 – Malumore nell’ala ortodossa del M5s per la scelta di Fraccaro al posto di Fico

Secondo l’agenzia AdnKronos, il malumore serpeggia nell’ala ortodossa del Movimento, che non vede di buon occhio l’investitura di un super fedelissimo di Luigi Di Maio e lamenta il fatto che la squadra di governo 5 Stelle presentata in pompa magna venga smantellata ancor prima di salire al Colle per le consultazioni. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti autorevoli del Movimento, l’opzione Fico in realtà sarebbe ancora in piedi, la carta tenuta coperta per non bruciare il deputato napoletano. A minuti inizierà a Montecitorio l’assemblea congiunta.



08.53 – In programma vertice centrodestra a Palazzo Grazioli

E’ in programma stamattina alle 9 un vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro per tentare in extremis di evitare la spaccatura del centrodestra. Ieri la leader di FdI aveva chiesto un vertice per provare a superare le divisioni.



08.52 – Riunione Pd slitta alle 9.30

La riunione dei gruppi Pd, convocata per decidere come votare per la presidenza delle Camere alla terza votazione, è rinviata alle 9.30. Lo si apprende da fonti Dem.

00.22 – M5s sceglie Fraccaro

Con un blitz a poche ore dall’assemblea dei gruppi congiunti i capigruppo del Movimento Giulia Grillo e Danilo Toninelli annunciano che il candidato ufficiale alla guida di Montecitorio è Riccardo Fraccaro.