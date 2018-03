L'invito diramato dal centrodestra a un "incontro congiunto" per ora non ha sortito effetti: non si sblocca lo stallo nelle trattative intavolate dai partiti per tentare di trovare un accordo sull'elezione della seconda e la terza carica dello Stato

Il Partito Democratico, da un lato, è disposto al confronto “se si riparte da zero“. Il M5s, dall’altro, alle prese con i malumori della base per la trattativa con il centrodestra sulle presidenze delle Camere, rinvia l’assemblea congiunta dei gruppi di Montecitorio e Palazzo Madama convocata per le 13 sulla questione. L’invito diramato dal centrodestra a un “incontro congiunto” per ora non ha sortito effetti: non si sblocca lo stallo nelle trattative intavolate dai partiti per tentare di trovare un accordo sull’elezione della seconda e la terza carica dello Stato.

“Il centrodestra – si leggeva in una nota diramata mercoledì da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – propone ai capigruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare M5s il presidente della Camera. A tal fine anche per concordare i nomi i leader del centrodestra invitano le altre forze politiche ad un incontro congiunto”.

Se in serata il Pd aveva risposto picche, oggi Ettore Rosato ribadisce il no ma sposta il discorso un po’ più in là: “Nel comunicato c’era scritto ‘abbiamo già deciso i presidenti di Camera e Senato, uno a Forza Italia e uno al M5s, ci vediamo e così ve lo diciamo’ – ha detto l’esponente dem a Circo Massimo su Radio Capital – bastava un sms sotto quel profilo. Nella tarda serata Forza Italia ha poi detto facciamo un incontro partendo da zero e a quel punto siamo assolutamente disponibili come sempre al confronto, a ragionare insieme”.

“Non è il momento ancora di dare giudizi sulle persone lo faremo se chiamati a farlo – ha detto ancora Rosato, rispondendo alla domanda se i nomi usciti finora per le presidenze di Camera e Senato di Bernini, Romani, Fraccaro e Fico siano all’altezza – il M5S non ha fatto nessun nome ufficialmente, sono più indiscrezioni giornalistiche, mentre Fili avanzati formalmente. Vediamo se questi nomi resistono alla giornata di oggi”. “Non tutti – prosegue – si tratta sempre della seconda carica dello Stato. E’ chiaro che tutti i giudizi sono di parte, ciascuno ha il proprio punto di vista. Cerchiamo di trovare almeno il metodo“.

Sul fronte pentastellato, intanto, secondo le ricostruzioni di diversi giornali la trattativa intavolata con il centrodestra agita la base e pone questioni di metodo e di merito. Secondo il Corriere della Sera, il centrodestra avrebbe messo condizione per l’incontro la richiesta di Luigi Di Maio. Una “condizione capestro”, perché se il candidato premier del M5s sedesse allo stesso tavolo di Silvio Berlusconi finirebbe per legittimare quest’ultimo nel suo ruolo di interlocutore politico.

Un fatto è certo: il Movimento ha sconvocato l’assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato, che avrebbe avrebbe dovuto indicare il candidato pentastellato per la presidenza dell’assemblea di Montecitorio. Al momento non sono note le motivazioni, ma da fonti M5S non si esclude una nuova convocazione entro la serata o domattina.