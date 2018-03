A meno di ventiquattro ore dalle prime votazioni per i presidenti di Camera e Senato saltano tutte le trattative, che sembravano chiuse fino a poche ore fa, tra i partiti e in particolare tra le due “maggioranze”, quella della coalizione di centrodestra e quella del M5s. All’intesa che sembrava ormai conclusa (presidente della Camera un esponente M5s, presidente del Senato un eletto di Forza Italia) sono stati assestati tre colpi, uno per ogni polo.

Il primo, in ordine di tempo, è arrivato dal Pd che ha detto di rifiutare un’intesa già fatta da altri, un pacchetto già chiuso con tanto di fiocchi su nomi su cui non è mai stato interpellato. Il secondo, e più potente, è stata la decisione unanime uscita dall’ennesimo vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, cioè la conferma che il candidato da proporre per la presidenza del Senato è Paolo Romani che il M5s ha più volte detto di non poter votare perché condannato in Cassazione per peculato (anche se con pena da ricalcolare). Il terzo colpo è infine arrivato da Luigi Di Maio, capo politico del M5s, che tira le somme (“Ci sono difficoltà nel percorso”) e propone un nuovo incontro tra i capigruppo di tutti i partiti.

Le cause, secondo Di Maio, sono che “il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di concertazione proposto dal centrodestra, e lo stesso centrodestra continua a proporre la candidatura di Romani che per noi è invotabile“. Per il Pd risponde subito Ettore Rosato: “Se non riescono a trovare un accordo, centrodestra e M5s pensare che sia colpa nostra è una follia: se si riparte da zero noi siamo pronti a incontrare volentieri tutti”. E sull’invito di Di Maio, aggiunge: “Sono molto rispettoso di facebook ma credo che ci siano altre interlocuzioni possibili. Noi non abbiamo partecipato a incontri in cui c’era solo da sottoscrivere un verbale. Ma se si prende atto che manca l’accordo pronti al confronto”. Il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli ribadisce: “Adesso li chiamiamo noi per il tavolo”. Il dialogo va avanti anche con Berlusconi? “Con tutte le forze politiche, a livello di gruppi parlamentari perché sono i gruppi a eleggere i presidenti delle Camere”.

In effetti il nodo più intrecciato è proprio quello di Romani. Da Palazzo Grazioli escono tutti in silenzio, ma c’è chi rende più esplicito il punto. “Salvini ha condiviso con Berlusconi il nome di Romani per la presidenza del Senato – spiega il senatore Sandro Biasotti, ex presidente della Liguria – I Cinquestelle dovrebbero dare un segnale e non mettersi subito di traverso”. Anche perché “noi abbiamo dato carta bianca per Fico di M5s alla presidenza della Camera e non è certo un moderato”. Salvini in una dichiarazione di ieri aveva provato a tenere insieme i pezzi: “Devono esserci nomi e cognomi condivisi da tutti. Ogni partito può avere nomi e cognomi condivisi da tutti“. E la domanda era chiara: il M5s deve rinunciare al suo veto sugli indagati per chiudere l’accordo? La fine del vertice di Palazzo Grazioli, tuttavia, per ora dice altro. Le alternative, nel caso, ci sono: Anna Maria Bernini, per esempio, ma anche Elisabetta Alberti Casellati che – rieletta – si è appena dimessa da componente del Csm.