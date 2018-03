Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo a Napoli, nella zona dei Tribunali. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre sono riusciti a evitare il crollo, il quarto è stato estratto vivo dalle macerie e portato in ospedale in codice rosso. Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle ore 9all’interno del complesso di San Paolo Maggiore, in particolare in un chiostro interno con ingresso su via San Paolo, per cause ancora da accertare. Prosegue intanto il lavoro di messa in sicurezza dell’area: sul posto sono al lavoro Vigili del Fuoco e Polizia.