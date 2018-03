Il cadavere di un anziano è stato trovato stamani in una voragine che si è aperta da tempo in via Berno, sulle alture di San Fruttuoso, a Genova. La segnalazione del corpo è stata fatta da alcuni abitanti della zona.

Al fianco della recinzione che delimita l’area dove si trova il cadavere è stato trovato un paio di ciabatte che potrebbero appartenere all’uomo morto. Sul posto la polizia, un medico legale e i vigili del fuoco chiamati per la rimozione del corpo.