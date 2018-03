“Non ho la smania di andare al governo: voglio mantenere fede agli elettori, lavoreremo nelle prossime settimane per trovare una maggioranza. Escludo che ci sia il Pd. Di tutto il resto parleremo prossime settimane. Fatto escluso il Pd, tutto è possibile”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini incontrando la stampa estera rispondendo a chi gli chiede se sia possibile un governo con il M5s. “Lavoriamo – aggiunge – per un governo con una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando a un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri. Non ho la smania di fare il presidente del Consiglio a tutti i costi: farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile per rispettare il mandato degli elettori. Non sono disponibile a partecipare a un governo a ogni costo per fare il ministro per qualche mese”. L’apertura ai Cinquestelle ormai è plateale: “La differenza di fondo con il M5s è culturale – dice – Noi vogliamo promuovere il lavoro, ridurre le tasse per offrire più lavoro. A quanto capisco leggendo, ma magari sbaglio, la loro proposta si fonda più sull’assistenza che sullo sviluppo. A me interessa che l’Italia corra e lavori. Chi ha bisogno va aiutato, ma quello che mi interessa è che il Paese produca. Un aiuto indiscriminato a chi sta a casa mi sembra il contrario. Ma quando dalle parole si passa ai fatti vediamo se c’è un’idea comune di sviluppo che non si fondi sull’assistenza“. Tra lui e Di Maio c’è una contesa sui ruoli? “Non mi interessa chi vince – risponde Salvini – Abbiamo un programma e chiunque venga al governo con noi deve impegnarsi a cancellare la legge Fornero, a ridurre le tasse al 15%, a rendere l’Italia più federale e meno burocratica. Se ci sono altri suggerimenti a partire da questo presupposto siamo ben contenti di accoglierli. Sui nomi e sui ruoli non ci sono pregiudizi di partenza, mi interessa il progetto: se c’è condivisione di progetto, ragioniamo”. Tuttavia “se altri si avvicinassero ne riparleremmo come coalizione, non come singolo”. Più chiaramente: potrebbe fare accordi di governo della Lega e non di tutto il centrodestra con altri partiti? “No”. Nello stesso momento, peraltro, durante l’assemblea con i parlamentari di Forza Italia Silvio Berlusconi risponde a chi chiede se ha aperto a un’ipotesi di governo con i Cinquestelle: “Ho aperto la porta per cacciarli via”.

E, così, se tutto fallisce e si va a nuove elezioni? Salvini risponde: “Mai avuto paura di confrontarci con gli elettori. Un partito che ha paura di confrontarsi con gli elettori, ha sbagliato qualcosa. Ci auguriamo che gli italiani però non debbano tornare a votare domani mattina altrimenti si stancano”. Il percorso comincerà dall’elezione dei presidenti delle Camere: “Io ho il mandato della coalizione a sentire gli altri segretari di partito per le presidenze delle Camere: ci parlerò entro oggi. I ragionamenti sugli organismi di garanzia sono slegati da ragionamenti sul governo”. Salvini, comunque, confida che l’Italia abbia il prima possibile un governo in piena carica e non vorremo che a Bruxelles, anzi a Berlino abbia già preparato le politiche economiche per i prossimi 7 anni. Vogliamo un’Italia da protagonista“.

Il leader del Carroccio spiega di sentire “il dovere di tener fede al mandato di 12 milioni che hanno scelto il centrodestra e di quasi 6 milioni che hanno scelto la Lega: stiamo lavorando per dare un governo a questo Paese con un programma di centrodestra aperto ad arricchimenti, contributi e proposte ma non stravolgimenti. Sarebbe irrispettoso coinvolgere chi ha perso le elezioni e quindi no a qualsiasi governo che abbia al centro Gentiloni, Boschi, Minniti“. Un lavoro che ha come obiettivo “portare al presidente della Repubblica e al Parlamento un programma che duri 10 anni perché la nostra ambizione è portare fuori il Paese dalle sabbie mobili, a partire da lavoro”, flat tax, cancellazione della legge Fornero e quindi pensione, stabilizzazione del lavoro e quindi l’opposto della precarizzazione imposta da Bruxelles“.

Quanto alla legge elettorale, “se ci fosse la certezza che in quindici giorni si approva una legge elettorale con un governo stabile e un premio di maggioranza per la coalizione che vince, la approverei domattina. Ma non voglio tenere in ostaggio i cittadini con un dibattito per un anno sulla legge elettorale. Se ci fosse la possibilità per una legge rapida, snella e che inserisce il premio di maggioranza la approvo domattina”.