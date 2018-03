“Io penso che con la lettera della moglie di Dell’Utri il Capo dello Stato debba prendere provvedimenti: l’ex senatore è ritenuto pericoloso perché ancora in grado di deambulare. Non possiamo aspettare che finisca su una sedia a rotelle per dargli dignità. Spiace che qui oggi non sono venuti parlamentari di Forza Italia, partito che predica garantismo ma lo pratica solo ed esclusivamente quando ci sono vicende giudiziarie che riguardano Berlusconi. FI si sta dimenticando di Dell’Utri: noi tra qualche giorno non avremo più carica pubblica, eppure siamo qui a battagliare. Altri invece fanno finta di niente”. Così Amedeo Laboccetta, deputato uscente di Forza Italia. Gli fa eco il senatore azzurro uscente Franco Cardiello: “Chiederemo al gruppo di FI di presentare un atto ispettivo. Intanto, ci tocca sottolineare come Mediaset non abbia dedicato un solo servizio all’ex senatore”.