“I farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide, i medici sono degli assassini”. Mario Pianesi, imprenditore considerato un’autorità nel campo dell’alimentazione macrobiotica in Italia e guru 73enne di una psico-setta tra le Marche e l’Emilia Romagna, lo diceva ai suoi adepti. Con l’aiuto dei suoi collaboratori, li aveva ridotti in schiavitù. Controllava ogni loro contatto col mondo esterno e li manipolava con un regime alimentare rigidissimo fino a pretendere da loro diverse donazioni di denaro. L’uomo, ora indagato insieme ad altre quattro persone, secondo i pm di Ancona era riuscito a “carpire la fiducia di numerose persone che versavano in condizioni psicologiche fragili a causa di problemi di salute personali o famigliari” tanto da indurle ad abbandonare le cure della medicina ufficiale. E una ragazza, che non aveva problemi di peso, era arrivata addirittura a 35 chili dopo essersi sottoposta alle diete da fame imposte dalla setta che operava nel campo dell’alimentazione macrobiotica.

Indagati oltre a Pianesi, che collaborava con importanti istituti di ricerca, faceva conferenza ed era a capo di un impero economico con decine di punti vendita e ristoranti a tutta Italia, sua moglie Loredana Volpi, 51 anni, e altri due suoi collaboratori. Volpi e gli altri due “rivestono ruoli apicali nella piramide organizzativa e decisionale del sodalizio“, secondo la squadra mobile del capoluogo marchigiano che ha ereditato l’indagine iniziata dai colleghi di Forlì, dove fu presentata la denuncia di una donna vittima del gruppo. Le accuse vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ai maltrattamenti, dalle lesioni aggravate all’evasione fiscale per centinaia di migliaia di euro.

Pianesi dominava il settore dell’alimentazione macrobiotica in Italia, secondo gli investigatori, proprio sfruttando “il lavoro degli adepti impiegati nei numerosi Centri riferibili all’associazione Un Punto Macrobiotico (Upm) sparsi sul territorio nazionale che, di fatto, organizzavano un circuito di ristorazione a costo zero”. Il guru della “psico-setta a scopo economico” aveva creato alcune società a lui riconducibili. Pianesi “pretendeva dagli ‘adepti’ donazioni in denaro, a suo dire, ad esempio alla realizzazione di una grande clinica dove praticare cure alternative alla medicina ufficiale: chi non riusciva a pagare subiva una sorta di processo di fronte al guru e ad altri adepti e doveva fare autocritica”. Gli adepti venivano costretti a lasciare la loro attività e a lavorare di fatto gratis per l’associazione di Pianesi quale ringraziamento per il messaggio salvifico ricevuto; di fatto si trattava di sfruttamento, costretti a lavorare per molte ore e, nella migliore delle ipotesi, sottopagati. L’esame dei conti bancari, spiegano gli investigatori, “ha confermato come le ingenti somme venissero, alla fine, convogliate sui conti personali e dei familiari dei principali indagati”.

La denuncia del 2013 e le promesse di benefici miracolosi – L’inchiesta è partita all’inizio del 2013 grazie alla denuncia di una ragazza: ai poliziotti la giovane ha raccontato di aver creduto ai benefici miracolosi promessi da Pinaesi, secondo il quale la sua dieta sarebbe stata in grado di guarire malattie incurabili. La psico-setta è stata smantellata dalla polizia di Ancona al termine di una lunga e articolata attività d’indagine coordinata dalla procura distrettuale antimafia del capoluogo marchigiano. Le indagini della polizia hanno accertato che il rigido stile di vita imposto dal maestro, attraverso le cosiddette diete MA.PI, (dal nome del maestro) in numero di 5 (gradualmente sempre più ristrette e severe) e le lunghe conferenze da lui tenute, durante le quali si parlava per ore della forza salvifica della sua dottrina alimentare, erano volte a plasmare un asservimento totale delle vittime.