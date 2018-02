Nelle immagini acquisite, si fa riferimento a un accordo da chiudere sulle ecoballe, con Nunzio Perrella che si presenta come imprenditore intenzionato a smaltire i rifiuti campani

Perquisizione in nottata a carico di Roberto De Luca, indagato per corruzione nell’ambito della stessa inchiesta che vede coinvolto l’ex broker dei rifiuti Nunzio Perrella.

Al centro della perquisizione un video di Fanpage in cui vede l’ex boss di Camorra, un consulente del lavoro che avrebbe fatto da intermediario tra lo stesso Perrella e il commercialista De Luca jr.

Nelle stesse ore eseguite anche altre perquisizioni, nel corso delle indagini della Mobile e dello Sco, sotto il coordinamento dei pm Amato, Sasso Del Verme, guidati dall’aggiunto Giuseppe Borrelli. Perquisizioni anche nel corso dell’altro filone delle indagini coordinate dai pm Fulco e Woodcock, che puntano sulla Sma e sul consigliere regionale Passariello.

I filmati che inchiodato gli indagati saranno trasmessi dalla redazione di Fanpage.it in giornata. Il direttore del giornale online, Francesco Piccinini, e il giornalista autore dell’inchiesta, Sasha Biazzo, sono finiti indagati dalla procura di Napoli con l’accua di induzione alla corruzione.

“Mi inquieta verificare che il meccanismo degli sversamenti abusivi continui imperterrito”, commenta Raffaele Cantone, presidente dell’Anac. “Voglio capire – continua l’ex magistrato – Siamo in una fase ancora assolutamente preliminare in cui è molto difficile capire cosa è avvenuto. Ma forse ci eravamo illusi che quella fase più calda delle ecomafie si fosse fermata, e invece pare proprio di no. A parte le vicende che riguardano la corruzione, questo dato degli sversamenti abusivi dimostra che purtroppo la nostra terra rischia di essere ancora una volta il ricettacolo di attività illecite di tale pericolosità”.