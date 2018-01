In fiamme un capannone e baracche in via del Casale Rocchi in zona Pietralata a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono sul posto con tre squadre. I pompieri hanno evitato il propagarsi dell’incendio verso alcuni villini nelle vicinanze. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, a scopo precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Al momento non si segnalano persone ferite o intossicate.