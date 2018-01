Una donna peruviana di 47 anni è stata investita da un convoglio della metropolitana di Roma alla fermata Eur-Fermi: nello scontro la vittima ha subito l’amputazione della mano. Secondo quanto riporta l’Ansa, la telecamera di sorveglianza ha ripreso un uomo spingere la donna all’arrivo del treno che l’ha investita. L’uomo si sarebbe poi allontanato tra la folla di passeggeri presenti in quel momento sulla banchina. Qualcuno l’avrebbe indicato come responsabile, ma è riuscito a scappare. Sulla vicenda sono in corso le indagini della squadra mobile della Capitale. Da chiarire se si tratta del gesto di un folle o di una persona che conosceva la vittima, ancora ricoverata in gravi condizioni.

Secondo quanto si è appreso, la donna ha molte lesioni, traumi e una grave emorragia. Non è stato possibile, nonostante i tentativi dell’equipe chirurgica, riattaccare la mano amputata durante l’investimento. La 47enne è ricoverata all’ospedale San Camillo in prognosi riservata.

Gli investigatori fin da subito hanno ipotizzato che la 47enne peruviana possa essere stata spinta da qualcuno, magari a causa della calca. Un’ipotesi avvalorata dalle registrazioni della videosorveglianza della stazione e dal racconto di alcuni testimoni. Rimane ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. In particolare, se si sia trattato del gesto di uno squilibrato o se la vittima conoscesse quell’uomo immortalato dalle telecamere. La polizia sta cercando di capire se la donna, che lavora come cameriera, sia scesa sulla banchina in sua compagnia o se, al contrario, non conoscesse l’uomo.