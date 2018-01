La direzione Pd, convocata per stamane alle 10:30 e posticipata alle ore 16:00 ufficialmente “per evitare di sovrapporsi con l’inaugurazione dell’anno giudiziario” (così recita la nota del partito fatta uscire alle 8:00), deve decidere la composizione delle liste elettorali: chi candidare dove e tiene banco la richiesta delle minoranze dem, guidate da Andrea Orlando e Michele Emiliano, di rispettare le quote per correnti, conseguenti dell’esito dell’ultimo congresso del Partito democratico. Orlando, adempio chiede il 20% di seggi per i suoi e pare che l’accordo con Matteo Renzi sia lontano. Al ‘Nazareno’ le riunioni si susseguono e Gianni Cuperlo, in quota ‘orlandiano’, uscendo dalla sede nazionale del Pd ai giornalisti afferma: “Sono fiducioso che il segretario manterrà gli impegni”