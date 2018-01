Quattro sarebbero stati trovati incoscienti sul fondo di un impianto di lavorazione. Sono in pericolo di vita. Altre due persone sono in condizioni meno preoccupanti. Nello stabilimento in zona viale Monza si trovano diversi mezzi di vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e carabinieri che hanno isolato la zona

Sei operai sono rimasti intossicati all’interno dell’azienda metalmeccanica Lamina, a Milano. I dipendenti hanno perso i sensi e – secondo le prime informazioni – le condizioni di quattro di loro sarebbero molto gravi. Sono tutti stati trasportati in arresto cardiocircolatorio al San Raffaele, al Sacco e nell’ospedale di Monza. I soccorittori dell’Areu parlano di intossicazione per inalazione di sostanze tossiche, probabilmente fumi di metano.

I quattro sarebbero stati trovati incoscienti sul fondo di forno interrato che stavano pulendo. Altre due persone sarebbero in condizioni molto meno preoccupanti. Attualmente nello stabilimento si trovano diversi mezzi di vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale che hanno isolato la zona.

Lo stabilimento Lamina si trova in via Rho, nella zona tra Greco e viale Monza. L’azienda, attiva dal 1949, è specializzata nella produzione di nastri di alta precisione in acciaio e titanio. Nel corso degli anni ha poi orientato la sua produzione al settore dei nastri inossidabili impiegati nella costruzione di molle industriali e il suo mercato è per metà orientato all’Europa e al resto del mondo.