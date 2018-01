Milano dice addio ai barconi sui Navigli, rimossi dopo il no del Tar al ricorso dei proprietari dei ristoranti galleggianti abusivi, per occupazione non autorizzata di spazio del Demanio. Quattro sono stati portati via terra e uno, quello dello storico locale Le Scimmie, via acqua. Si chiude così l’ultimo capitolo di una querelle legale durata 25 anni. Il conto delle operazioni di rimozione, che hanno impegnato gli uomini delle forze dell’ordine e i mezzi del comune per tre giorni, sarà mandato ai proprietari e ammonta a circa 120mila euro