È stato domato l’incendio divampato mercoledì sera in un capannone industriale di 2mila metri quadrati nel pavese, lungo la provinciale 31 all’altezza del comune di Cortelona e Genzone. Il sindaco Angelo Della Valle, ha spiegato che al momento “non ci sono più fiamme, ma continua ad esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel capannone, pericolante, e quindi per ora non può essere rimosso”. La struttura, che risulta in disuso, è a rischio crollo. In mattinata il primo cittadino parteciperà a una nuova riunione del tavolo istituzionale per fare il punto della situazione sul rogo e in attesa dei dati dell’Arpa sull’eventuale presenza di inquinanti.

Nella notte Della Valle ha firmato un’ordinanza per invitare i cittadini a non uscire di casa e tenere chiuse porte e finestre. Sospesa anche la raccolta e il consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati ed è vietato il pascolo degli animali. L’obiettivo è ora “capire quali provvedimenti ulteriori intraprendere” dopo che per tutta la notte un’alta colonna di fumo nero ha avvolto buona parte della Bassa pavese. Intanto sul rogo è stata aperta un’indagine.

Ieri sera cento persone erano state evacuate, a scopo precauzionale, da Cascina San Giuseppe, una frazione del comune di Inverno e Monteleone. Proprio a Cascina San Giuseppe l’Arpa ha posizionato il campionatore ad alto volume per il monitoraggio degli inquinanti, che consente di rilevare l’eventuale presenza di diossine e ipa (idrocarburi policiclici aromatici), potenzialmente cancerogeni. Nell’incendio sono infatti bruciati plastica, pneumatici e e altri materiali di scarto. Non sono ancora stati trovati i documenti di legge relativi al capannone e al suo contenuto e i classamenti per gli eventuali rischi o un piano per eventuali incidenti rilevanti. Il sindaco di Corteolona e Genzone, Angelo Della Valle, e quello di Inverno e Monteleone, Enrico Vignati, hanno raccomandato ai cittadini di non uscire di casa se non strettamente necessario, di non sostare all’aperto e non aprire le finestre, oltre che di non utilizzare, in via precauzionale, prodotti dell’ orto.

Il capannone risulta essere in disuso da tempo, ma i residenti raccontano di aver visto, negli ultimi mesi, camion entrare e uscire scaricando materiale. Qualche politico locale aveva segnalato a più riprese la situazione ‘anomala’. Mentre i vigili del fuoco e l’Arpa stanno valutando l’eventuale pericolo ambientale, le indagini non escludono l’ipotesi di un gesto doloso alla base del rogo, che i pompieri stanno faticando a domare anche per problemi di approvvigionamento idrico. I vigili del fuoco devono anche affrontare l’eventualità che il tetto del capannone, di lamiera, possa crollare da un momento all’altro, a causa dell’intensissimo calore cui è sottoposto da ore